Трамп и Нетаньяху договорились вместе противостоять Ирану

"Оба лидера подтвердили необходимость продолжать противодействовать Ирану и его союзникам, чтобы защитить Израиль и весь регион от иранской агрессии", — следует из заявления, сделанного по итогам переговоров.

Помимо этого Нетаньяху выразил благодарность американскому президенту за то, что он признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Главы государств обсудили также возможности расширения сотрудничества в ряде сфер.

Напомним, президент США Дональд Трамп 25 марта на начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.