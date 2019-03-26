Трамп и Нетаньяху договорились вместе противостоять Ирану
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров в Вашингтоне пришли к выводу, что двум странам необходимо вместе противостоять Ирану на Ближнем Востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Белого дома.
"Оба лидера подтвердили необходимость продолжать противодействовать Ирану и его союзникам, чтобы защитить Израиль и весь регион от иранской агрессии", — следует из заявления, сделанного по итогам переговоров.
Помимо этого Нетаньяху выразил благодарность американскому президенту за то, что он признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Главы государств обсудили также возможности расширения сотрудничества в ряде сфер.
Напомним, президент США Дональд Трамп 25 марта на начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.