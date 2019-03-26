Трамп і Нетаньяху домовилися разом протистояти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час переговорів у Вашингтоні прийшли до висновку, що двом країнам необхідно разом протистояти Ірану на Близькому Сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Білого дому.
"Обидва лідери підтвердили необхідність продовжувати протидіяти Ірану і його союзникам, щоб захистити Ізраїль і весь регіон від іранської агресії", - випливає з заяви, зробленої за підсумками переговорів.
Крім цього, Нетаньяху висловив подяку американському президенту за те, що він визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Глави держав обговорили також можливості розширення співпраці в низці сфер.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 березня на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху підписав указ, в якому йдеться, що Сполучені Штати визнають суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.