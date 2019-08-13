Трамп допустил выход США из ВТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если сочтут такое решение необходимым. Об этом глава государства Дональд Трамп заявил во время выступления в городе Монака штата Пенсильвания. Запись опубликована в Twitter Белого дома, сообщает УНН.
"Мы покинем организацию, если в этом будет необходимость", — сказал Трамп. Он добавил, что ВТО помогает другим странам-участникам "пользоваться" США, и эта ситуация больше не повторится.
В качестве примера Трамп привел Китай, отметив скорое развитие промышленности страны после вступления в организацию. При этом США жаловались на кражу американских технологий в Китае, добавил президент.
Напомним, Китай прекращает импорт сельхозпродукции из США.
Соединенные Штаты, как ранее сообщил президент страны Дональд Трамп, намерены ввести 1 сентября новое 10-процентную пошлину на товары и продукты стоимостью 300 млрд долларов, которые Китай экспортирует в США.
President Trump Speaks on Energy and Manufacturing https://t.co/wv5lhsTIb7— The White House (@WhiteHouse) August 13, 2019