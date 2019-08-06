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Китай припиняє імпорт сільгосппродукції з США

Китай припиняє імпорт сільгосппродукції з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Китайські компанії припинять закуповувати сільськогосподарську продукцію Сполучених Штатів у відповідь на запровадження Вашингтоном мит на китайський експорт. Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Сполучені Штати, як раніше повідомив президент країни Дональд Трамп, мають намір запровадити 1 вересня нове 10-відсоткове мито на товари і продукти вартістю 300 млрд доларів, які Китай експортує в США.

"Це не включає товари вартістю 250 млрд доларів, на які вже накладено 25-процентні мита", - заявив Трамп.

Президент США також наголосив, що нещодавно Пекін погодився купувати американську сільськогосподарську продукцію "у значних кількостях", але так цього і не зробив".

Китайське міністерство торгівлі назвало запровадження нових мит "серйозним порушенням" з боку США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари.

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