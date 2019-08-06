Китай прекращает импорт сельхозпродукции из США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Китайские компании прекратят закупать сельскохозяйственную продукцию Соединенных Штатов в ответ на введение Вашингтоном пошлин на китайский экспорт. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Соединенные Штаты, как ранее сообщил президент страны Дональд Трамп, намерены ввести 1 сентября новое 10-процентную пошлину на товары и продукты стоимостью 300 млрд долларов, которые Китай экспортирует в США.
"Это не включает товары стоимостью 250 млрд долларов, на которые уже наложены 25-процентные пошлины", - заявил Трамп.
Президент США также отметил, что недавно Пекин согласился покупать американскую сельскохозяйственную продукцию "в значительных количествах", но так этого и не сделал".
Китайское министерство торговли назвал введение новых пошлин "серьезным нарушением" со стороны США.
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары.