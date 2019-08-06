Китай прекращает импорт сельхозпродукции из США

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 93233 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100274 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129151 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139188 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127216 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128610 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130605 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153178 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151135 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

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Китай прекращает импорт сельхозпродукции из США

Китай прекращает импорт сельхозпродукции из США

Киев  •  УНН

 • 11584 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Китайские компании прекратят закупать сельскохозяйственную продукцию Соединенных Штатов в ответ на введение Вашингтоном пошлин на китайский экспорт. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Соединенные Штаты, как ранее сообщил президент страны Дональд Трамп, намерены ввести 1 сентября новое 10-процентную пошлину на товары и продукты стоимостью 300 млрд долларов, которые Китай экспортирует в США.

"Это не включает товары стоимостью 250 млрд долларов, на которые уже наложены 25-процентные пошлины", - заявил Трамп.

Президент США также отметил, что недавно Пекин согласился покупать американскую сельскохозяйственную продукцию "в значительных количествах", но так этого и не сделал".

Китайское министерство торговли назвал введение новых пошлин "серьезным нарушением" со стороны США.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары.

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