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Трамп пригрозив ввести нові мита проти Китаю

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.

За його словами, США з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.

"В ході переговорів США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита в 10% на товари, які надходять з Китаю в нашу країну, вартістю 300 млрд доларів", - написав він.

У той же час американський лідер заявив, що "США з нетерпінням чекають продовження нашого позитивного діалогу з США з всеосяжного торговельної угоди".

Нагадаємо, США і Китай домовилися продовжити торгові переговори в вересні.

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