Трамп пригрозив ввести нові мита проти Китаю

За його словами, США з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.

"В ході переговорів США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита в 10% на товари, які надходять з Китаю в нашу країну, вартістю 300 млрд доларів", - написав він.

У той же час американський лідер заявив, що "США з нетерпінням чекають продовження нашого позитивного діалогу з США з всеосяжного торговельної угоди".

Нагадаємо, США і Китай домовилися продовжити торгові переговори в вересні.