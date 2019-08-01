Трамп пригрозив ввести нові мита проти Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив ввести нові 10% мита на імпортовані з Китаю товари. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Трампа у Twitter.
За його словами, США з 1 вересня почнуть вводити додаткові мита.
"В ході переговорів США почнуть 1 вересня вводити невеликі додаткові мита в 10% на товари, які надходять з Китаю в нашу країну, вартістю 300 млрд доларів", - написав він.
У той же час американський лідер заявив, що "США з нетерпінням чекають продовження нашого позитивного діалогу з США з всеосяжного торговельної угоди".
Нагадаємо, США і Китай домовилися продовжити торгові переговори в вересні.