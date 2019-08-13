Трамп допустив вихід США з СОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. США можуть вийти з Світової організації торгівлі (СОТ), якщо вважатимуть таке рішення необхідним. Про це глава держави Дональд Трамп заявив під час виступу в місті Монака штату Пенсільванія. Запись опубликована в Twitter Білого дому, повідомляє УНН.
"Ми залишимо організацію, якщо в цьому буде необхідність", - сказав Трамп. Він додав, що СОТ допомагає іншим країнам-учасникам "користуватися" США, і ця ситуація більше не повториться.
Як приклад Трамп привів Китай, зазначивши швидке розвиток промисловості країни після вступу в організацію. При цьому США скаржилися на крадіжку американських технологій в Китаї, додав президент.
Нагадаємо, Китай припиняє імпорт сільгосппродукції з США.
Сполучені Штати, як раніше повідомив президент країни Дональд Трамп, мають намір запровадити 1 вересня нове 10-відсоткове мито на товари і продукти вартістю 300 млрд доларів, які Китай експортує в США.
President Trump Speaks on Energy and Manufacturing https://t.co/wv5lhsTIb7— The White House (@WhiteHouse) August 13, 2019