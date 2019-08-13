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Трамп допустив вихід США з СОТ

Трамп допустив вихід США з СОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. США можуть вийти з Світової організації торгівлі (СОТ), якщо вважатимуть таке рішення необхідним. Про це глава держави Дональд Трамп заявив під час виступу в місті Монака штату Пенсільванія. Запись опубликована в Twitter Білого дому, повідомляє УНН.

"Ми залишимо організацію, якщо в цьому буде необхідність", - сказав Трамп. Він додав, що СОТ допомагає іншим країнам-учасникам "користуватися" США, і ця ситуація більше не повториться.

Як приклад Трамп привів Китай, зазначивши швидке розвиток промисловості країни після вступу в організацію. При цьому США скаржилися на крадіжку американських технологій в Китаї, додав президент.

Нагадаємо, Китай припиняє імпорт сільгосппродукції з США.

Сполучені Штати, як раніше повідомив президент країни Дональд Трамп, мають намір запровадити 1 вересня нове 10-відсоткове мито на товари і продукти вартістю 300 млрд доларів, які Китай експортує в США.

President Trump Speaks on Energy and Manufacturing https://t.co/wv5lhsTIb7

— The White House (@WhiteHouse) August 13, 2019

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