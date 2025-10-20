Трамп: Большинство погибших в гражданских районах Украины - это солдаты

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил с российским диктатором Владимиром Путиным об атаках на гражданские объекты Украины, но отметил, что большинство жертв приходится на военных, передает УНН.

Детали

У Трампа спросили: "Вы обсуждали с Путиным в четверг его продолжающиеся атаки на гражданские районы в Украине? Вы говорили ему: "Прекратите"? Попросили проявить добрую волю?", на что Трамп ответил: "Да, я говорил. Но, как вы знаете, большинство погибших - это солдаты".

"Солдаты, которые погибают в России и Украине, это невероятно - 5–7 тысяч в неделю. Вы можете в это поверить? Я смотрю на это и думаю, что это поражает. Но кроме этого есть атаки на Киев и некоторые другие места - это человеческие жизни. Однако основное количество погибших - это солдаты, убитые на поле боя", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами отметил, что война остается непредсказуемой и Украина все еще имеет шанс на победу.