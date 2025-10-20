Трамп: Більшість загиблих у цивільних районах України - це солдати
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що обговорював з володимиром путіним атаки на цивільні об'єкти України. За його словами, більшість загиблих в Україні – це солдати, а не цивільні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що говорив з російським диктатором володимиром путіним про атаки на цивільні об’єкти України, але зазначив, що більшість жертв припадає на військових, передає УНН.
Деталі
У Трампа запитали: "Ви обговорювали з путіним у четвер його триваючі атаки на цивільні райони в Україні? Ви говорили йому: "Припиніть"? Попросили проявити добру волю?", на що Трамп відповів: "Так, я говорив. Але, як ви знаєте, більшість загиблих - це солдати".
"Солдати, які гинуть в росії та Україні, це неймовірно - 5–7 тисяч на тиждень. Ви можете в це повірити? Я дивлюся на це і думаю, що це вражає. Але крім цього є атаки на Київ і деякі інші місця - це людські життя. Однак основна кількість загиблих - це солдати, вбиті на полі бою", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп під час спілкування із журналістами зазначив, що війна залишається непередбачуваною й Україна все ще має шанс на перемогу.