Трамп анонсировал подписание торгового соглашения с Японией в сентябре
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США и Япония достигли принципиальной договоренности по торговому соглашению, которое будет подписано в сентябре во время сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Трамп назвал торговое соглашение "поистине грандиозной сделке для наших фермеров и владельцев скотоводческих хозяйств".
Издание отмечает, что комментарий премьер-министра Японии Синдзо Абэ по поводу заключения соглашения с США был сдержанным.
"Мы, безусловно, хотели бы поставить перед собой цель - подписать торговое соглашение между Японией и США, воспользоваться этой возможностью. Нам еще есть над чем поработать на рабочем уровне", - заявил он.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который возглавлял переговоры вместе со своим японским коллегой, сообщил, что соглашение состоит из трех частей: сельскохозяйственной, промышленной и цифровой, но не стал вдаваться в детали.
Напомним, торги на Токийской бирже открылись падением на 2% на фоне торговой войны США и Китая.