Трамп анонсував підписання торговельної угоди з Японією у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США і Японія досягли принципової домовленості щодо торговельної угоди, яку буде підписано у вересні під час сесії Генеральної асамблеї ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Трамп назвав торговельну угоду "воістину грандіозною угодою для наших фермерів і власників скотарських господарств".
Видання зазначає, що коментар прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе з приводу укладання угоди з США був стриманішим.
"Ми, безумовно, хотіли б поставити перед собою мету - підписати торговельну угоду між Японією і США, скористатися цією можливістю. Нам ще є над чим попрацювати на робочому рівні", - заявив він.
Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер, який очолював переговори разом зі своїм японським колегою, повідомив, що угода складається з трьох частин: сільськогосподарської, промислової та цифрової, але не став вдаватися в деталі.
Нагадаємо, торги на Токійській біржі відкрились падінням на 2% на тлі торговельної війни США і Китаю.