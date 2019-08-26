Торги на Токійській біржі відкрились падінням на 2% на тлі торговельної війни США і Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Потужним падінням відкрилися в понеділок торги на найбільшій в Азії Токійській фондовій біржі (ТФБ) на тлі триваючого торговельного протистояння між США і КНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на біржу.
До 9:30 (03:30 за київським часом) ключовий для Японії індекс Nikkei, що відображає курси акцій 225 провідних компаній країни, опустився на 2,08%, до позначки в 20279,23 пункту.
Відзначився потужним падінням і курс долара до японської ієни - з відкриття валютних торгів він знизився на 1,42% і вийшов на позначку 105,12 ієн за долар.
Нагадаємо, біржі США впали на 2,5-3% на тлі торговельної війни з Китаєм.