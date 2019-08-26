Торги на Токийской бирже открылись падением на 2% на фоне торговой войны США и Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Мощным падением открылись в понедельник торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и КНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на биржу.
К 09:30 (03:30 по киевскому времени) ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 2,08%, до отметки в 20279,23 пункта.
Отметился мощным падением и курс доллара к японской иене - с открытия валютных торгов он снизился на 1,42% и вышел на отметку 105,12 иен за доллар.
Напомним, биржи США упали на 2,5-3% на фоне торговой войны с Китаем.