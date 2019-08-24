Биржи США упали на 2,5-3% на фоне торговой войны с Китаем

На момент закрытия бирж (23:00 по киевскому времени), индекс Dow Jones упал на 2,37%, до 25630,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3%, до 7751,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 2,59%, до 2847,25 пункта.

Главными причинами снижения стала эскалация торговой войны США и Китая и реакция на эти события американского президента Дональда Трампа.

Напомним, Трамп повысил пошлины на товары из Китая.