Биржи США упали на 2,5-3% на фоне торговой войны с Китаем

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 38645 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128967 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120176 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124788 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127893 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152682 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150942 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140810 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 200782 просмотра

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Биржи США упали на 2,5-3% на фоне торговой войны с Китаем

Биржи США упали на 2,5-3% на фоне торговой войны с Китаем

Киев  •  УНН

 • 11432 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Биржевые индексы США по итогам торгов в пятницу показали снижение на 2,5%-3%, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайты Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ.

На момент закрытия бирж (23:00 по киевскому времени), индекс Dow Jones упал на 2,37%, до 25630,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3%, до 7751,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 2,59%, до 2847,25 пункта.

Главными причинами снижения стала эскалация торговой войны США и Китая и реакция на эти события американского президента Дональда Трампа.

Напомним, Трамп повысил пошлины на товары из Китая.

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