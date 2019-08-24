Биржи США упали на 2,5-3% на фоне торговой войны с Китаем
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Биржевые индексы США по итогам торгов в пятницу показали снижение на 2,5%-3%, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайты Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ.
На момент закрытия бирж (23:00 по киевскому времени), индекс Dow Jones упал на 2,37%, до 25630,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 3%, до 7751,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 2,59%, до 2847,25 пункта.
Главными причинами снижения стала эскалация торговой войны США и Китая и реакция на эти события американского президента Дональда Трампа.