Біржі США впали на 2,5-3% на тлі торговельної війни з Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Біржові індекси США за підсумками торгів у п'ятницю показали зниження на 2,5%-3%, свідчать дані торгів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайти Dow Jones, S&P 500 і NASDAQ.
На момент закриття бірж (23:00 за київським часом), індекс Dow Jones впав на 2,37%, до 25630,52 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ знизився на 3%, до 7751,77 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 скоротився на 2,59%, до 2847,25 пункту.
Головними причинами зниження стала ескалація торговельної війни США і Китаю і реакція на ці події американського президента Дональда Трампа.
Нагадаємо, Трамп підвищив мита на товари з Китаю.