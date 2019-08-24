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Біржі США впали на 2,5-3% на тлі торговельної війни з Китаєм

Київ • УНН

 • 11435 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Біржові індекси США за підсумками торгів у п'ятницю показали зниження на 2,5%-3%, свідчать дані торгів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайти Dow Jones, S&P 500 і NASDAQ.

На момент закриття бірж (23:00 за київським часом), індекс Dow Jones впав на 2,37%, до 25630,52 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ знизився на 3%, до 7751,77 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 скоротився на 2,59%, до 2847,25 пункту.

Головними причинами зниження стала ескалація торговельної війни США і Китаю і реакція на ці події американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Трамп підвищив мита на товари з Китаю.

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