Трамп анонсирует новое соглашение с Украиной по полезным ископаемым
Киев • УНН
Трамп заявил о подготовке соглашения по добыче стратегических минералов в Украине.
Трамп снова анонсировал сделку по украинским полезным ископаемым Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику относительно войны в Украине, признав, что страна-агрессор действительно осуществила вторжение. Это произошло после его неоднозначных заявлений, сделанных ранее на этой неделе, где он фактически возлагал ответственность за войну на Украину.
В пятницу во время интервью Трамп заявил о подготовке соглашения по добыче стратегических минералов в Украине, которое может быть подписано в ближайшее время.
Президент Владимир Зеленский в ответ подтвердил, что переговоры продолжаются, но подчеркнул необходимость справедливого подхода. Накануне он также отверг требования Вашингтона о доступе к украинским ресурсам на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за военную помощь, отметив, что США пока не предоставили такой суммы и не предложили конкретных гарантий безопасности.
Напомним,
Украинские и американские представители пытаются достичь компромисса по соглашению о полезных ископаемых. Киев отклонил первоначальное предложение США о 50% дохода и предложил альтернативные условия.
"На этой неделе": Bloomberg узнало об активизации усилий США и Украины по соглашению о недрах21.02.25, 15:00 • 18174 просмотра