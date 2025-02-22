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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп анонсирует новое соглашение с Украиной по полезным ископаемым

Трамп анонсирует новое соглашение с Украиной по полезным ископаемым

Киев  •  УНН

 • 5694 просмотра

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Трамп заявил о подготовке соглашения по добыче стратегических минералов в Украине.

Трамп снова анонсировал сделку по украинским полезным ископаемым Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику относительно войны в Украине, признав, что страна-агрессор действительно осуществила вторжение. Это произошло после его неоднозначных заявлений, сделанных ранее на этой неделе, где он фактически возлагал ответственность за войну на Украину. 

В пятницу во время интервью Трамп заявил о подготовке соглашения по добыче стратегических минералов в Украине, которое может быть подписано в ближайшее время.  

Президент Владимир Зеленский в ответ подтвердил, что переговоры продолжаются, но подчеркнул необходимость справедливого подхода. Накануне он также отверг требования Вашингтона о доступе к украинским ресурсам на сумму 500 миллиардов долларов в качестве компенсации за военную помощь, отметив, что США пока не предоставили такой суммы и не предложили конкретных гарантий безопасности. 

Напомним,

Украинские и американские представители пытаются достичь компромисса по соглашению о полезных ископаемых. Киев отклонил первоначальное предложение США о 50% дохода и предложил альтернативные условия.

"На этой неделе": Bloomberg узнало об активизации усилий США и Украины по соглашению о недрах21.02.25, 15:00 • 18174 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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