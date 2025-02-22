Трамп анонсує нову угоду з Україною щодо корисних копалин

Трамп знову анонсував угоду щодо українських корисних копалин. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо війни в Україні, визнавши, що країна-агресор дійсно здійснила вторгнення. Це сталося після його неоднозначних заяв, зроблених раніше цього тижня, де він фактично покладав відповідальність за війну на Україну.

У п’ятницю під час інтерв’ю Трамп заявив про підготовку угоди щодо видобутку стратегічних мінералів в Україні, яка може бути підписана найближчим часом.

Президент Володимир Зеленський у відповідь підтвердив, що переговори тривають, але наголосив на необхідності справедливого підходу. Напередодні він також відкинув вимоги Вашингтона щодо доступу до українських ресурсів на суму 500 мільярдів доларів як компенсацію за військову допомогу, зазначивши, що США поки не надали такої суми і не запропонували конкретних гарантій безпеки.

Нагадаємо

Українські та американські представники намагаються досягти компромісу щодо угоди про корисні копалини. Київ відхилив початкову пропозицію США про 50% доходу та запропонував альтернативні умови.

"Цього тижня": Bloomberg дізналося про активізацію зусиль США та України щодо угоди про надра