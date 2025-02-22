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05:23 • 26765 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125416 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184388 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148708 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139902 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117876 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108327 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103027 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143699 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Трамп анонсує нову угоду з Україною щодо корисних копалин

Трамп анонсує нову угоду з Україною щодо корисних копалин

Київ • УНН

 • 91889 перегляди

Трамп заявив про підготовку угоди щодо видобутку стратегічних мінералів в Україні.

Трамп знову анонсував угоду щодо українських корисних копалин. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо війни в Україні, визнавши, що країна-агресор дійсно здійснила вторгнення. Це сталося після його неоднозначних заяв, зроблених раніше цього тижня, де він фактично покладав відповідальність за війну на Україну. 

У п’ятницю під час інтерв’ю Трамп заявив про підготовку угоди щодо видобутку стратегічних мінералів в Україні, яка може бути підписана найближчим часом. 

Президент Володимир Зеленський у відповідь підтвердив, що переговори тривають, але наголосив на необхідності справедливого підходу. Напередодні він також відкинув вимоги Вашингтона щодо доступу до українських ресурсів на суму 500 мільярдів доларів як компенсацію за військову допомогу, зазначивши, що США поки не надали такої суми і не запропонували конкретних гарантій безпеки. 

Нагадаємо

Українські та американські представники намагаються досягти компромісу щодо угоди про корисні копалини. Київ відхилив початкову пропозицію США про 50% доходу та запропонував альтернативні умови.

"Цього тижня": Bloomberg дізналося про активізацію зусиль США та України щодо угоди про надра21.02.25, 15:00 • 22442 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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