"Цього тижня": Bloomberg дізналося про активізацію зусиль США та України щодо угоди про надра

Українські та американські учасники переговорів прагнуть цього тижня подолати "розрив" у трансатлантичних відносинах, щоб завершити угоду щодо найважливіших корисних копалин, з посиланням на особу, яка знайома з переговорами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Українські чиновники обговорюють питання корисних копалин зі спеціальним посланником США Кітом Келлогом під час візиту до Києва", повідомила особа на умовах анонімності, оскільки переговори відбуваються за закритими дверима.

Зеленський, який відхилив початкову пропозицію США, що передбачала забезпечення половини доходу від українських корисних копалин, сказав, що його зустріч із Келлоггом у четвер "відновила надію".

Пропозиція США передбачала забезпечення 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від корисних копалин, що порушувало б українське законодавство, повідомила особа, знайома з ходом дискусії. Київ висунув зміни до пропозиції, які були б вигідні обом сторонам, на тлі того, як критики проекту угоди засудили його як нагадування колоніалізму минулих століть - ідеться у публікації.

Трамп сказав, що він хоче еквівалент 500 мільярдів доларів рідкісноземів, які в основному використовуються у високоміцних магнітах.

"Завершена угода щодо доступу США до українських корисних копалин в обмін на гарантії безпеки стане ключовим елементом зусиль адміністрації Трампа з припинення трирічної війни", - вказує видання і нагадує, що Трамп заявив, що невдовзі може зустрітися з російським диктатором володимиром путіним.

Вказано, що попри події минулих днів США продовжують домагатися угоди щодо корисних копалин.

За словами іншої людини, знайомої з цим питанням, адміністрація США розглядає угоду про корисні копалини як спосіб зв’язати Америку та Україну. Тим не менш, велика частина майбутніх гарантій безпеки України буде на Європі, сказало джерело.

Подоляк про угоду щодо рідкоземів: продовжується робота над нею