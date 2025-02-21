"На этой неделе": Bloomberg узнало об активизации усилий США и Украины по соглашению о недрах
Киев • УНН
Украинские и американские представители пытаются достичь компромисса по соглашению о полезных ископаемых. Киев отклонил первоначальное предложение США о 50% дохода и предложил альтернативные условия.
Украинские и американские участники переговоров стремятся на этой неделе преодолеть "разрыв" в трансатлантических отношениях, чтобы завершить сделку по важнейшим полезным ископаемым, со ссылкой на лицо, знакомое с переговорами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Украинские чиновники обсуждают вопросы полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом во время визита в Киев", сообщило лицо на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями.
Зеленский, который отклонил первоначальное предложение США, предусматривавшее обеспечение половины дохода от украинских полезных ископаемых, сказал, что его встреча с Келлоггом в четверг "восстановила надежду".
Предложение США предусматривало обеспечение 50% от продажи лицензий и других поступлений от полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство, сообщило лицо, знакомое с ходом дискуссии. Киев выдвинул изменения к предложению, которые были бы выгодны обеим сторонам, на фоне того, как критики проекта соглашения осудили его как напоминание колониализма прошлых веков
Трамп сказал, что он хочет эквивалент 500 миллиардов долларов редкоземов, который в основном используется в высокопрочных магнитах.
"Завершенная сделка по доступу США к украинским полезным ископаемым в обмен на гарантии безопасности станет ключевым элементом усилий администрации Трампа по прекращению трехлетней войны", - указывает издание и напоминает, что Трамп заявил, что вскоре может встретиться с российским диктатором владимиром путиным.
Указано, что несмотря на события прошлых дней США продолжают добиваться соглашения по полезным ископаемым.
По словам другого человека, знакомого с этим вопросом, администрация США рассматривает соглашение о полезных ископаемых как способ связать Америку и Украину. Тем не менее, большая часть будущих гарантий безопасности Украины будет на Европе, сказал источник.
Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним21.02.25, 12:43 • 78177 просмотров