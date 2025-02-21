"На этой неделе": Bloomberg узнало об активизации усилий США и Украины по соглашению о недрах

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Украинские и американские представители пытаются достичь компромисса по соглашению о полезных ископаемых. Киев отклонил первоначальное предложение США о 50% дохода и предложил альтернативные условия.

Украинские и американские участники переговоров стремятся на этой неделе преодолеть "разрыв" в трансатлантических отношениях, чтобы завершить сделку по важнейшим полезным ископаемым, со ссылкой на лицо, знакомое с переговорами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Украинские чиновники обсуждают вопросы полезных ископаемых со специальным посланником США Китом Келлогом во время визита в Киев", сообщило лицо на условиях анонимности, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями.

Зеленский, который отклонил первоначальное предложение США, предусматривавшее обеспечение половины дохода от украинских полезных ископаемых, сказал, что его встреча с Келлоггом в четверг "восстановила надежду".

Предложение США предусматривало обеспечение 50% от продажи лицензий и других поступлений от полезных ископаемых, что нарушало бы украинское законодательство, сообщило лицо, знакомое с ходом дискуссии. Киев выдвинул изменения к предложению, которые были бы выгодны обеим сторонам, на фоне того, как критики проекта соглашения осудили его как напоминание колониализма прошлых веков

- говорится в публикации.

Трамп сказал, что он хочет эквивалент 500 миллиардов долларов редкоземов, который в основном используется в высокопрочных магнитах. 

"Завершенная сделка по доступу США к украинским полезным ископаемым в обмен на гарантии безопасности станет ключевым элементом усилий администрации Трампа по прекращению трехлетней войны", - указывает издание и напоминает, что Трамп заявил, что вскоре может встретиться с российским диктатором владимиром путиным.

Указано, что несмотря на события прошлых дней США продолжают добиваться соглашения по полезным ископаемым. 

По словам другого человека, знакомого с этим вопросом, администрация США рассматривает соглашение о полезных ископаемых как способ связать Америку и Украину. Тем не менее, большая часть будущих гарантий безопасности Украины будет на Европе, сказал источник.

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним21.02.25, 12:43 • 78177 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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