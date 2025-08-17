Трамп анонсировал "большой прогресс" в отношениях с россией

Президент США Дональд Трамп заявил о "значительном сдвиге" в отношениях с россией и призвал следить за дальнейшими новостями, пишет УНН со ссылкой на сообщение американского лидера в Truth Social.

Подробности

Большой прогресс с россией. Следите за новостями - написал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп после встречи с путиным на Аляске предложил европейским лидерам план завершения войны в Украине через передачу неоккупированных территорий россии. Этот план, который предусматривает отказ от прекращения огня, будет обсуждаться с Зеленским в понедельник в Белом доме.