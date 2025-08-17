Трамп анонсував "великий прогрес" у відносинах із росією
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про "значний зсув" у відносинах з росією та закликав стежити за новинами. Це відбувається на тлі його пропозиції Україні обміняти території на мир після зустрічі з путіним.
Деталі
Великий прогрес з росією. Слідкуйте за новинами
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп після зустрічі з путіним на Алясці запропонував європейським лідерам план завершення війни в Україні через передачу неокупованих територій росії. Цей план, який передбачає відмову від припинення вогню, обговорюватиметься із Зеленським у понеділок у Білому домі.