Трамп анонсував "великий прогрес" у відносинах із росією

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний зсув" у відносинах з росією та закликав стежити за подальшими новинами, пише УНН із посиланням на допис американського лідера в Truth Social.

Деталі

Великий прогрес з росією. Слідкуйте за новинами - написав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з путіним на Алясці запропонував європейським лідерам план завершення війни в Україні через передачу неокупованих територій росії. Цей план, який передбачає відмову від припинення вогню, обговорюватиметься із Зеленським у понеділок у Білому домі.