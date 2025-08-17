$41.450.00
Ексклюзив
Трамп анонсував "великий прогрес" у відносинах із росією

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний зсув" у відносинах з росією та закликав стежити за новинами. Це відбувається на тлі його пропозиції Україні обміняти території на мир після зустрічі з путіним.

Трамп анонсував "великий прогрес" у відносинах із росією

Президент США Дональд Трамп заявив про "значний зсув" у відносинах з росією та закликав стежити за подальшими новинами, пише УНН із посиланням на допис американського лідера в Truth Social.

Деталі

Великий прогрес з росією. Слідкуйте за новинами

- написав він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з путіним на Алясці запропонував європейським лідерам план завершення війни в Україні через передачу неокупованих територій росії. Цей план, який передбачає відмову від припинення вогню, обговорюватиметься із Зеленським у понеділок у Білому домі.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Truth Social
Білий дім
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна