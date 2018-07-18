Трамп перекрасит свой самолет в цвета флага РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп перекрасит борт №1 в триколор: красный, белый и синий цвета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.
"Борт №1 будет невероятным. Он будет лучшим в мире, и он будет красным, белым и голубым. Что я считаю это уместным", - заявил Трамп.
На данный момент не известно, как и в каких пропорциях будут расположены цвета на самолете и будет ли похож окрашенный самолет на флаг России или Нидерландов (которые имеют такие же самые цвета, в разной последовательности - ред.)
Напомним, президент США Дональд Трамп не собирался снимать обвинения с России относительно вмешательства в президентские выборы в 2016 году в США. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом Доме во вторник.
Напомним, после пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки на американского президента Дональда Трампа обрушилась волна критики.
16 июля президент США Трамп провел переговоры с президентом России Путиным в Хельсинки. Переговоры президентов продолжались более 2-х часов.