Трамп перекрасит свой самолет в цвета флага РФ

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40542 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102764 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124739 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132236 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169265 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153419 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141150 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181414 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Трамп перекрасит свой самолет в цвета флага РФ

Трамп перекрасит свой самолет в цвета флага РФ

Киев  •  УНН

 • 13654 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп перекрасит борт №1 в триколор: красный, белый и синий цвета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

"Борт №1 будет невероятным. Он будет лучшим в мире, и он будет красным, белым и голубым. Что я считаю это уместным", - заявил Трамп.

На данный момент не известно, как и в каких пропорциях будут расположены цвета на самолете и будет ли похож окрашенный самолет на флаг России или Нидерландов (которые имеют такие же самые цвета, в разной последовательности - ред.)

Напомним, президент США Дональд Трамп не собирался снимать обвинения с России относительно вмешательства в президентские выборы в 2016 году в США. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом Доме во вторник.

Напомним, после пресс-конференции по итогам саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки на американского президента Дональда Трампа обрушилась волна критики.

16 июля президент США Трамп провел переговоры с президентом России Путиным в Хельсинки. Переговоры президентов продолжались более 2-х часов.

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