Трамп перефарбує свій літак у кольори прапору РФ

"Борт №1 буде неймовірним. Він буде найкращим в світі, і він буде червоним, білим та блакитним. Я вважаю це доречним", - заявив Трамп.

На даний момент не відомо, як саме і у яких пропорціях будуть розташовані кольори на літаку і чи буде схожий пофарбований літак на прапор Росії чи Нідерландів (які мають такіж самі кольори, у різній послідовності - ред.)

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не збирався знімати звинувачення з Росії щодо втручання у президентські вибори у 2016 році в США. Про це американський лідер заявив на прес-конференції у Білому Домі у вівторок.

Нагадаємо, після прес-конференції за підсумками саміту з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі на американського президента Дональда Трампа обрушилася хвиля критики.

16 липня президент США Трамп провів переговори з президентом Росії Путіним у Гельсінкі. Переговори президентів тривали понад дві години.