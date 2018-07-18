Трамп перефарбує свій літак у кольори прапору РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп перефарбує борт №1 у триколор: червоний, білий і синій кольори. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.
"Борт №1 буде неймовірним. Він буде найкращим в світі, і він буде червоним, білим та блакитним. Я вважаю це доречним", - заявив Трамп.
На даний момент не відомо, як саме і у яких пропорціях будуть розташовані кольори на літаку і чи буде схожий пофарбований літак на прапор Росії чи Нідерландів (які мають такіж самі кольори, у різній послідовності - ред.)
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не збирався знімати звинувачення з Росії щодо втручання у президентські вибори у 2016 році в США. Про це американський лідер заявив на прес-конференції у Білому Домі у вівторок.
Нагадаємо, після прес-конференції за підсумками саміту з президентом РФ Володимиром Путіним у Гельсінкі на американського президента Дональда Трампа обрушилася хвиля критики.
16 липня президент США Трамп провів переговори з президентом Росії Путіним у Гельсінкі. Переговори президентів тривали понад дві години.