Трагическая авария на Киевщине: подозреваемый задержан
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Полицейские Киевщины начали расследование смертельного ДТП. Человек, который вызвал аварию вблизи села Чупира, задержан. Об этом сообщает полиция Киевщины в Telegram, пишет УНН.
Детали
Полиция Киевщины задержала подозреваемого в ДТП, которое произошло на 106 километре трассы Киев-Одесса. Случилась авария с участием двух автомобилей - внедорожника "Hyundai" и минивэна "Renault".
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В результате столкновения, в микроавтобусе погибли два человека - водитель и пассажирка переднего сиденья, еще пятеро его пассажиров травмированы, из них двое - дети.
Во внедорожнике, который из-за аварии вынесло на обочину, трое получили травмы.