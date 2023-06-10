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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15401 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Трагическая авария на Киевщине: подозреваемый задержан

Киев • УНН

 • 1229222 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Полицейские Киевщины начали расследование смертельного ДТП. Человек, который вызвал аварию вблизи села Чупира, задержан. Об этом сообщает полиция Киевщины в Telegram, пишет УНН.

Трагическая авария на Киевщине: подозреваемый задержан

Детали 

Полиция Киевщины задержала подозреваемого в ДТП, которое произошло на 106 километре трассы Киев-Одесса. Случилась авария с участием двух автомобилей - внедорожника "Hyundai" и минивэна "Renault". 

Дополнение 

В результате столкновения, в микроавтобусе погибли два человека - водитель и пассажирка переднего сиденья, еще пятеро его пассажиров травмированы, из них двое - дети.

Во внедорожнике, который из-за аварии вынесло на обочину, трое получили травмы. 

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