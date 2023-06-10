Трагическая авария на Киевщине: подозреваемый задержан

Детали

Полиция Киевщины задержала подозреваемого в ДТП, которое произошло на 106 километре трассы Киев-Одесса. Случилась авария с участием двух автомобилей - внедорожника "Hyundai" и минивэна "Renault".

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В результате столкновения, в микроавтобусе погибли два человека - водитель и пассажирка переднего сиденья, еще пятеро его пассажиров травмированы, из них двое - дети.

Во внедорожнике, который из-за аварии вынесло на обочину, трое получили травмы.