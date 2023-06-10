На трасі Київ-Одеса зіткнулися легковик і мінівен: двоє загиблих, серед 8 поранених - діти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Внаслідок зіткнення мікроавтобусу та автівки поблизу села Чупира Білоцерківського району Київської області двое людей загинуло, вісім травмовано, з яких двоє діти, одна дитина в тяжкому стані, повідомив голова Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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"В результаті ДТП поблизу Чупири 2 людей, які перебували в мікроавтобусі "Renault" загинуло, ще 5 чоловік травмовано, з яких двоє дітей. Одна дитина в тяжкому стані. В іншому авто "Hyundai" також троє потерпілих. Постраждалих доправили до лікарень", повідомив Нєбитов.
"Двоє дітей 9 років. Дівчинка з численними травмами в тяжкому стані. Хлопчик отримав забої гомілок та травму голови", - уточнили в поліції Київщини.
На місці продовжують працювати поліцейські Київщини та фіксувати наслідки аварії.
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