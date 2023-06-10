На трассе Киев-Одесса столкнулись легковушка и минивэн: двое погибших, среди 8 раненых - дети

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"В результате ДТП вблизи Чупиры 2 человека, которые находились в микроавтобусе "Renault" погибло, еще 5 человек травмированы, из которых двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. В другом авто "Hyundai" также трое пострадавших. Пострадавших доставили в больницы", сообщил Небытов.

"Двое детей 9 лет. Девочка с многочисленными травмами в тяжелом состоянии. Мальчик получил ушибы голеней и травму головы", - уточнили в полиции Киевщины.

На месте продолжают работать полицейские Киевщины и фиксировать последствия аварии.

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