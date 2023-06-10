Трагічна аварія на Київщині: підозрюваного затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Поліцейські Київщини розпочали розслідування смертельної ДТП. Особу, яка спричинила аварію поблизу села Чупира, затримано. Про це повідомляє поліція Київщини у Telegram, пише УНН.
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Поліція Київщини затримала підозрюваного у ДТП, яка сталась 106 кілометрі трасі Київ-Одеса. Трапилась аварія за участі двох автомобілів - позашляховика "Hyundai" та мінівену "Renault".
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У результаті зіткнення, у мікроавтобусі загинуло двоє осіб - водій та пасажирка переднього сидіння, ще п'ятеро його пасажирів травмовано, з них двоє - діти.
У позашляховику, який через аварію винесло на узбіччя, троє отримали травми.