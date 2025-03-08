Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем
Киев • УНН
16-летний парень погиб от огнестрельного ранения во время фотографирования с ружьем в карьере в Одесской области. Полиция расследует дело как убийство по неосторожности и проводит экспертизы оружия.
В селе на Одещине от огнестрельного ранения погиб 16-летний парень, в рамках производства назначено ряд экспертиз, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Сообщение о смерти парня поступило от жительницы одного из сел Подольской громады сегодня, 8 марта, ночью.
Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции в населенном пункте обнаружила тело юноши с огнестрельным ранением грудной клетки. Полицейские предварительно установили, что вечером двое местных 16-летних парней пошли в карьер пострелять из ружья. Там во время фотографирования юноша, который позировал с ружьем, случайно нажал на спусковой крючок, и произошел выстрел. В результате его товарищ получил огнестрельное ранение и погиб.
Следственные органы направили тело парня на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется убийство по неосторожности.
В рамках производства назначено ряд экспертиз, в том числе для исследования изъятого оружия, происхождение которого устанавливается.
Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.