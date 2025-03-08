Трагічний випадок на Одещині: 16-річний хлопець загинув під час фотографування з рушницею

У селі на Одещині від влгнепального поранення загинув 16-річний хлопець, в рамках провадження призначено низку експертиз, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

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Повідомлення про смерть хлопця надійшло від жительки одного з сіл Подільської громади сьогодні, 8 березня, вночі.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції за населеним пунктом виявила тіло юнака з вогнепальним пораненням грудної клітки. Поліцейські попередньо встановили, що ввечері двоє місцевих 16-річних хлопців пішли в кар'єр постріляти з рушниці. Там під час фотографування юнак, який позував із рушницею, випадково натиснув на курок, і стався постріл. В результаті його товариш отримав вогнепальне поранення і загинув.

Слідчі направили тіло хлопця на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

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Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується вбивство через необережність.

У рамках провадження призначено низку експертиз, у тому числі для дослідження вилученої зброї, походження якої з’ясовується.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури. Повні обставини події встановлюються.