Трагическая стрельба в Кившаровке: последствия атаки оккупантов в Купянском районе

Оккупанты ударили по Купʼянщине, в результате чего есть погибшая и поврежденный дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате очередного обстрела российских военных по поселку Кившаровка на Купянщине погибла женщина. Она находилась на улице, когда враг нанес удар. Личность погибшей устанавливается в настоящее время.

Также поврежден многоквартирный дом. На месте работают правоохранители, которые фиксируют последствия обстрела и собирают доказательную базу для дальнейшего расследования.

Напомним

В Херсонской области из-за обстрелов российских войск за прошедшие сутки один человек погиб и пятеро ранены, из-за наезда на служебном автомобиле на мину пострадал полицейский.