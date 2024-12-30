Трагическая стрельба в Кившаровке: последствия атаки оккупантов в Купянском районе
Киев • УНН
В результате российского обстрела поселка Кившаровка в Купянском районе погибла женщина, находившаяся на улице. Также поврежден многоквартирный дом, правоохранители фиксируют последствия атаки.
Оккупанты ударили по Купʼянщине, в результате чего есть погибшая и поврежденный дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В результате очередного обстрела российских военных по поселку Кившаровка на Купянщине погибла женщина. Она находилась на улице, когда враг нанес удар. Личность погибшей устанавливается в настоящее время.
Также поврежден многоквартирный дом. На месте работают правоохранители, которые фиксируют последствия обстрела и собирают доказательную базу для дальнейшего расследования.
Напомним
В Херсонской области из-за обстрелов российских войск за прошедшие сутки один человек погиб и пятеро ранены, из-за наезда на служебном автомобиле на мину пострадал полицейский.