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Поліцейський постраждав через наїзд авто на міну на Херсонщині, через атаки рф є загиблий та 5 поранених

Київ • УНН

 • 22641 перегляди

Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області загинув чоловік та поранено п'ятеро людей. Пошкоджено 10 будинків, 4 автомобілі та гараж, а поліцейське авто підірвалось на міні.

У Херсонській області через обстріли російських військ минулої доби одна людина загинула та п’ятеро поранені, через наїзд на службовому автомобілі на міну постраждав поліцейський, повідомили у Нацполіції у понеділок, пише УНН.

Деталі

Ворог, як вказано, не припиняє обстрілів Бериславського та Херсонського районів. Ворожими обстрілами пошкоджено три багатоквартирні та сім приватних будинків, чотири автомобілі й гараж.

"Поблизу Тягинки російські військові скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль. Внаслідок удару загинув 55-річний чоловік", - повідомили у поліції.

З безпілотника, як вказано, ворог атакував і Станіслав. 40-річна місцева жителька отримала мінно-вибухову травму, контузію та вогнепальне уламкове поранення ноги. Також армія рф била по Станіславу з артилерії, зазнали пошкоджень два приватні будинки.

В результаті неодноразових артилерійських обстрілів Білозерки пошкоджено приватний та три багатоквартирні будинки.

"Також у Білозерці службовий автомобіль поліції здійснив наїзд на протипіхотну фугасну міну. Внаслідок вибуху пошкоджено колесо. Працівники поліції, на щастя, не постраждали", - вказали у поліції.

Внаслідок скидів вибухових пристроїв із БпЛА, як повідомляється, пошкоджено гаражне приміщення у Новобериславі та приватний будинок у Томариному.

З артилерії армія рф обстріляла Дніпровський район Херсона. Постраждав 62-річний чоловік. Снарядами пошкоджено два приватні будинки та два автомобілі. Ще один транспортний засіб і приватний будинок були пошкоджені через дронову атаку.

Під артилерійським вогнем противника перебував і Корабельний район.

"Військові рф безпілотником вдарили по передмістю Херсона – Антонівці. Травмоване подружжя: у 62-річного чоловіка вибухова травма та уламкові поранення ніг, у його 61-річної дружини – вибухова травма, контузія та переломи ніг", - зазначили правоохоронці.

"Також під час евакуації з Антонівки поранених цивільних жителів працівники патрульної поліції на службовому автомобілі здійснили наїзд на протипіхотну міну. Внаслідок детонації пошкоджено колесо. 32-річний патрульний поліцейський отримав травму, загрози його життю немає", - повідомили у поліції.

"Будь-які плани ворога відомі"- керівник ЦПД при РНБО щодо інформації про підготовку рф наступу на Херсон23.12.24, 10:35 • 14994 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
khersonХерсон

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