Полицейский пострадал из-за наезда авто на мину в Херсонской области, из-за атак рф есть погибший и 5 раненых
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб мужчина и ранены пять человек. Повреждены 10 домов, 4 автомобиля и гараж, а полицейское авто подорвалось на мине.
В Херсонской области из-за обстрелов российских войск за прошедшие сутки один человек погиб и пятеро ранены, из-за наезда на служебном автомобиле на мину пострадал полицейский, сообщили в Нацполиции в понедельник, пишет УНН.
Детали
Враг, как указано, не прекращает обстрелы Бериславского и Херсонского районов. Вражескими обстрелами повреждены три многоквартирных и семь частных домов, четыре автомобиля и гараж.
"Вблизи Тягинки российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданский автомобиль. В результате удара погиб 55-летний мужчина", - сообщили в полиции.
С беспилотника, как указано, враг атаковал и Станислав. 40-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму, контузию и огнестрельное осколочное ранение ноги. Также армия рф била по Станиславу из артиллерии, получили повреждения два частных дома.
В результате неоднократных артиллерийских обстрелов Белозерки повреждены частный и три многоквартирных дома.
"Также в Белозерке служебный автомобиль полиции совершил наезд на противопехотную фугасную мину. В результате взрыва повреждено колесо. Работники полиции, к счастью, не пострадали", - указали в полиции.
В результате сбросов взрывных устройств с БпЛА, как сообщается, повреждены гаражное помещение в Новобериславе и частный дом в Томарино.
Из артиллерии армия рф обстреляла Днепровский район Херсона. Пострадал 62-летний мужчина. Снарядами повреждены два частных дома и два автомобиля. Еще одно транспортное средство и частный дом были повреждены из-за дроновую атаку.
Под артиллерийским огнем противника находился и Корабельный район.
"Военные рф беспилотником ударили по пригороду Херсона - Антоновке. Травмированы супруги: у 62-летнего мужчины взрывная травма и осколочные ранения ног, у его 61-летней жены - взрывная травма, контузия и переломы ног", - отметили правоохранители.
"Также во время эвакуации из Антоновки раненых гражданских жителей работники патрульной полиции на служебном автомобиле совершили наезд на противопехотную мину. В результате детонации повреждено колесо. 32-летний патрульный полицейский получил травму, угрозы его жизни нет", - сообщили в полиции.
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