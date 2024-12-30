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Полицейский пострадал из-за наезда авто на мину в Херсонской области, из-за атак рф есть погибший и 5 раненых

Полицейский пострадал из-за наезда авто на мину в Херсонской области, из-за атак рф есть погибший и 5 раненых

Киев  •  УНН

 • 13685 просмотра

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В результате российских обстрелов в Херсонской области погиб мужчина и ранены пять человек. Повреждены 10 домов, 4 автомобиля и гараж, а полицейское авто подорвалось на мине.

В Херсонской области из-за обстрелов российских войск за прошедшие сутки один человек погиб и пятеро ранены, из-за наезда на служебном автомобиле на мину пострадал полицейский, сообщили в Нацполиции в понедельник, пишет УНН.

Детали

Враг, как указано, не прекращает обстрелы Бериславского и Херсонского районов. Вражескими обстрелами повреждены три многоквартирных и семь частных домов, четыре автомобиля и гараж.

"Вблизи Тягинки российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА на гражданский автомобиль. В результате удара погиб 55-летний мужчина", - сообщили в полиции.

С беспилотника, как указано, враг атаковал и Станислав. 40-летняя местная жительница получила минно-взрывную травму, контузию и огнестрельное осколочное ранение ноги. Также армия рф била по Станиславу из артиллерии, получили повреждения два частных дома.

В результате неоднократных артиллерийских обстрелов Белозерки повреждены частный и три многоквартирных дома.

"Также в Белозерке служебный автомобиль полиции совершил наезд на противопехотную фугасную мину. В результате взрыва повреждено колесо. Работники полиции, к счастью, не пострадали", - указали в полиции.

В результате сбросов взрывных устройств с БпЛА, как сообщается, повреждены гаражное помещение в Новобериславе и частный дом в Томарино.

Из артиллерии армия рф обстреляла Днепровский район Херсона. Пострадал 62-летний мужчина. Снарядами повреждены два частных дома и два автомобиля. Еще одно транспортное средство и частный дом были повреждены из-за дроновую атаку.

Под артиллерийским огнем противника находился и Корабельный район.

"Военные рф беспилотником ударили по пригороду Херсона - Антоновке. Травмированы супруги: у 62-летнего мужчины взрывная травма и осколочные ранения ног, у его 61-летней жены - взрывная травма, контузия и переломы ног", - отметили правоохранители.

"Также во время эвакуации из Антоновки раненых гражданских жителей работники патрульной полиции на служебном автомобиле совершили наезд на противопехотную мину. В результате детонации повреждено колесо. 32-летний патрульный полицейский получил травму, угрозы его жизни нет", - сообщили в полиции.

"Любые планы врага известны" - руководитель ЦПД при СНБО относительно информации о подготовке рф наступления на Херсон23 дек. 2024, 08:35 • 14183 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
khersonХерсон