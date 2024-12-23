"Любые планы врага известны" - руководитель ЦПД при СНБО относительно информации о подготовке рф наступления на Херсон
Киев • УНН
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО сообщил о готовности к планам РФ по наступлению на Херсон. По данным главы Херсонской ОВА, Россия собрала 300 лодок для переправы через Днепр.
Силы обороны Украины готовы к любым планам противника, заверил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на фоне информации о подготовке РФ к наступлению на Херсон. По словам Коваленко, часть российских военных уже погибла в водах Днепра, передает УНН.
По Херсону. Любые планы врага известны, Силы обороны ко всему готовы, а некоторые россияне уже успешно кормят раков в Днепре. Желание Путина повысить ставки не сработает
Контекст
СМИ со ссылкой на свои источники писали, что армия РФ готовит наступление на Херсон и Запорожье. Отмечалось, что Россия не отказалась от планов наступления в Запорожской области и на правобережье Херсонщины. При этом готовность к активизации на Херсонском направлении оценивается как более высокая.
Сообщалось, что к операции могут быть привлечены подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ под руководством командующего ВДВ Михаила Теплинского.
В начале декабря глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявлял, что российские оккупанты хотят начать наступление на Херсон. Они собрали 300 лодок для переправы через реку Днепр.
Во время артобстрела Херсона и пригородов 20 декабря небольшая группа россиян пыталась переправиться на правый берег в районе Антоновского моста. Однако оккупанты не доплыли даже до середины Днепра.