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"Любые планы врага известны" - руководитель ЦПД при СНБО относительно информации о подготовке рф наступления на Херсон

"Любые планы врага известны" - руководитель ЦПД при СНБО относительно информации о подготовке рф наступления на Херсон

Киев  •  УНН

 • 6800 просмотра

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Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО сообщил о готовности к планам РФ по наступлению на Херсон. По данным главы Херсонской ОВА, Россия собрала 300 лодок для переправы через Днепр.

Силы обороны Украины готовы к любым планам противника, заверил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на фоне информации о подготовке РФ к наступлению на Херсон. По словам Коваленко, часть российских военных уже погибла в водах Днепра, передает УНН.

По Херсону. Любые планы врага известны, Силы обороны ко всему готовы, а некоторые россияне уже успешно кормят раков в Днепре. Желание Путина повысить ставки не сработает

- написал Коваленко в Telegram.

Контекст 

СМИ со ссылкой на свои источники писали, что армия РФ готовит наступление на Херсон и Запорожье. Отмечалось, что Россия не отказалась от планов наступления в Запорожской области и на правобережье Херсонщины. При этом готовность к активизации на Херсонском направлении оценивается как более высокая.

Сообщалось, что к операции могут быть привлечены подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ под руководством командующего ВДВ Михаила Теплинского.

В начале декабря глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявлял, что российские оккупанты хотят начать наступление на Херсон. Они собрали 300 лодок для переправы через реку Днепр.

Во время артобстрела Херсона и пригородов 20 декабря небольшая группа россиян пыталась переправиться на правый берег в районе Антоновского моста. Однако оккупанты не доплыли даже до середины Днепра.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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