Трагічний обстріл Ківшарівки: наслідки атаки окупантів на Куп'янщині
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу селища Ківшарівка на Куп'янщині загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Також пошкоджено багатоквартирний будинок, правоохоронці фіксують наслідки атаки.
Окупанти вдарили по Купʼянщині, внаслідок чого є загибла та пошкоджений будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Внаслідок чергового обстрілу російських військових по селищу Ківшарівка на Куп’янщині загинула жінка. Вона перебувала на вулиці, коли ворог завдав удару. Особу загиблої наразі встановлюють.
Також пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілу та збирають доказову базу для подальшого розслідування.
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