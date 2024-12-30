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Трагічний обстріл Ківшарівки: наслідки атаки окупантів на Куп'янщині

Трагічний обстріл Ківшарівки: наслідки атаки окупантів на Куп'янщині

Київ • УНН

 • 23044 перегляди

Внаслідок російського обстрілу селища Ківшарівка на Куп'янщині загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Також пошкоджено багатоквартирний будинок, правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Окупанти вдарили по Купʼянщині, внаслідок чого є загибла та пошкоджений будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Внаслідок чергового обстрілу російських військових по селищу Ківшарівка на Куп’янщині загинула жінка. Вона перебувала на вулиці, коли ворог завдав удару. Особу загиблої наразі встановлюють.

Також пошкоджено багатоквартирний будинок. На місці працюють правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілу та збирають доказову базу для подальшого розслідування.

Нагадаємо

У Херсонській області через обстріли російських військ минулої доби одна людина загинула та п’ятеро поранені, через наїзд на службовому автомобілі на міну постраждав поліцейський.  

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійна
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