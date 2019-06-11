Трагедия в одесской психбольнице: в здании обнаружили ряд нарушений противопожарной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В здании Одесского областного медицинского центра психического здоровья, где произошел смертельный пожар, обнаружили ряд нарушений противопожарной безопасности. Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пожара в психологическом центре, передает УНН.
По словам прокурора, местной прокуратурой №4 в Одессе проведена комплексная проверка Центра и установлен большой ряд нарушений противопожарной безопасности. Кроме того, соответствующие документы реагирования складывались инспекцией ГСЧС в районе.
"Установлено, что после наступления сроков их выполнения, не все они (нарушения - ред.) полностью были устранены, поэтому даже составлялись протоколы о наложении штрафов. В дальнейшем также не все нарушения были устранены", - отметил Жученко.
Он рассказал, что в рамках расследования проведут анализ, в каком объеме были проведены ремонтные работы, правильно ли были соблюдены тендерная процедура и процедура технического надзора.
"Вместе с тем, будем анализировать действия инспекции, были приняты все необходимые меры для спасения людей", - добавил Жученко.
По его слова, на месте происшествия работают не только следователи и прокуроры, но и привлечены соответствующие эксперты.
Напомним, вечером 10 июня в полицию с ГСЧС в Одесской области поступило сообщение о возгорании в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья. В результате происшествия четыре человека погибли на месте, еще двое умерли в медицинских учреждениях.
Впоследствии стало известно, что шесть человек погибли из-за пожара в одесской психиатрической больнице.
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Как сообщал УНН, очаг пожара находился в помещении для сушки белья.
По факту смертельной пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья начаты уголовные производства, в частности, умышленного убийства.
Также из-за пожара расследуют служебную халатность.