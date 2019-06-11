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Через пожежу в одеській психіатричній лікарні розслідують службову недбалість

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Через смертельну пожежу, яка сталася в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я, розслідують службову недбалість. Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежі у психологічному центрі, передає УНН.

Через пожежу в одеській психіатричній лікарні розслідують службову недбалість

"Спільно з Державним бюро розслідувань до ЄРДР внесена стаття 367 частина 2 – службова недбалість, що призвела до особливо тяжких наслідків", - зазначив Жученко.

Він повідомив, що, крім цього, до Єдиного реєстру досудових розслідувань наразі внесені кримінальні провадження за статтями КК України: 270 – порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки, 194 – умисне знищення майна загально небезпечним способом, внаслідок якого загинули люди, 115 – умисне вбивство.

"Одразу поясню, чому вона була внесена до ЄРДР: оскільки працівниками МНС підтверджено факт занесення джерела вогню зовні, то навіть якщо неумисно, людина, яка залишила це джерело, мала розуміти, що тут знаходяться люди, що це могло, і привело, до таких наслідків", - пояснив Жученко.

Нагадаємо, в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я, де вночі трапилася смертельна пожежа, слідчі проводять обшуки у трьох службових кабінетах.

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