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Из-за пожара в одесской психиатрической больнице расследуют служебную халатность

Киев • УНН

 • 8976 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Из-за смертельного пожара, который произошел в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, расследуют служебную халатность. Об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пожара в психологическом центре, передает УНН.

Из-за пожара в одесской психиатрической больнице расследуют служебную халатность

"Совместно с Государственным бюро расследований в ЕРДР внесена статья 367 часть 2 - служебная халатность, повлекшая особо тяжкие последствия", - отметил Жученко.

Он сообщил, что, кроме этого, в Единый реестр досудебных расследований пока внесены уголовные производства по статьям УК Украины: 270 - нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности, 194 - умышленное уничтожение имущества общеопасным способом, в результате которого погибли люди, 115 - умышленное убийство.

"Сразу объясню, почему она была внесена в ЕРДР: поскольку работниками МЧС подтвержден факт занесение источника огня снаружи, то даже если неумышленно, человек, который оставил этот источник, должен была понимать, что здесь находятся люди, это могло, и привело к таким последствиям", - пояснил Жученко.

Напомним, в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, где ночью произошло смертельный пожар, следователи проводят обыски в трех служебных кабинетах.

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