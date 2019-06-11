Из-за пожара в одесской психиатрической больнице расследуют служебную халатность

"Совместно с Государственным бюро расследований в ЕРДР внесена статья 367 часть 2 - служебная халатность, повлекшая особо тяжкие последствия", - отметил Жученко.



Он сообщил, что, кроме этого, в Единый реестр досудебных расследований пока внесены уголовные производства по статьям УК Украины: 270 - нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности, 194 - умышленное уничтожение имущества общеопасным способом, в результате которого погибли люди, 115 - умышленное убийство.



"Сразу объясню, почему она была внесена в ЕРДР: поскольку работниками МЧС подтвержден факт занесение источника огня снаружи, то даже если неумышленно, человек, который оставил этот источник, должен была понимать, что здесь находятся люди, это могло, и привело к таким последствиям", - пояснил Жученко.



Напомним, в Одесском областном медицинском центре психического здоровья, где ночью произошло смертельный пожар, следователи проводят обыски в трех служебных кабинетах.