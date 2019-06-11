Трагедія в одеській психлікарні: у будівлі виявили низку порушень протипожежної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У будівлі Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я, де сталася смертельна пожежа, виявили низку порушень протипожежної безпеки. Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежі у психологічному центрі, передає УНН.
За словами прокурора, місцевою прокуратурою №4 в Одесі проведено комплексну перевірку Центру, і встановлено велику низку порушень протипожежної безпеки. Крім того, відповідні документи реагування складалися інспекцією ДСНС у районі.
"Встановлено, що після настання строків їх виконання, не всі вони (порушення – ред.) повністю були усунуті, тому навіть складалися протоколи про накладення штрафів. У подальшому також не всі порушення були усунуті", - зазначив Жученко.
Він розповів , що у рамках розслідування проведуть аналіз, в якому об’ємі були проведені ремонтні роботи, чи правильно були дотримані тендерна процедура і процедура технічного нагляду.
"Разом з тим, будемо аналізувати дії інспекції, чи були вжиті всі необхідні заходи для врятування людей", - додав Жученко.
За його слова, на місці події працюють не лише слідчі та прокурори, але й залучені відповідні експерти.
Нагадаємо, ввечері 10 червня до поліції з ДСНС в Одеській області надійшло повідомлення про загоряння в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я. Внаслідок події четверо осіб загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах.
Згодом стало відомо, що шестеро людей загинули через пожежу в одеській психіатричній лікарні.
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Як повідомляв УНН, осередок пожежі знаходився у приміщенні для сушки білизни.
За фактом смертельної пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я розпочаті кримінальні провадження, зокрема, щодо умисного вбивства.
Також через пожежу розслідують службову недбалість.