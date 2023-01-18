Трагедия в Броварах: известно о 16 погибших, из тридцати госпитализированных 12 - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Количество погибших в результате авиакатастрофы в Броварах Киевской области составляет 16 человек, среди 3 человек. Также госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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“Уточненные данные по трагедии в Броварах: погибло 16 человек, из них 3 детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются”, – сообщил Тимошенко в Телеграм.
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18 января в Броварах около детсада и жилого дома упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Известно о 16 погибших, 3 из них - дети.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.
СБУ открыла производство, выделила три версии.