Трагедия в Броварах: известно о 16 погибших, из тридцати госпитализированных 12 - дети

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“Уточненные данные по трагедии в Броварах: погибло 16 человек, из них 3 детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются”, – сообщил Тимошенко в Телеграм.

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18 января в Броварах около детсада и жилого дома упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Известно о 16 погибших, 3 из них - дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из “горячих” точек, где ведутся боевые действия.

СБУ открыла производство, выделила три версии.