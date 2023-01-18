Трагедія у Броварах: відомо про 16 загиблих, з тридцяти госпіталізованих 12 - діти

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“Уточнені дані по трагедії в Броварах: загинуло 16 людей, з них 3 дітей. Шпиталізовано 30 людей, серед них 12 дітей. Пошукові роботи тривають”, – повідомив Тимошенко у Телеграм.

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18 січня у Броварах поряд з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 16 загиблих, 3 з них - діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з “гарячих” точок, де ведуться бойові дії.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.