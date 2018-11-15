Трагедия 2 мая: дело будет рассматривать суд присяжных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Малиновский районный суд Одессы рассмотрит дело об умышленном убийстве во время массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года 20 ноября, коллегия судей назначил судебное разбирательство судом присяжных. Об этом говорится на портале судебной власти Украины, информирует УНН.
“Сегодня, 15 ноября 2018, состоялось подготовительное судебное заседание. Защитник обвиняемого сообщил суду, что желает, чтобы производство рассматривалась судом присяжных. Коллегия судей, посоветовавшись в совещательной комнате, назначила судебное разбирательство судом присяжных”, — указано в сообщении.
Следующее судебное заседание назначено на 20 ноября 2018 года в 13 часов 00 мин.
“В связи с решением ВСП об увольнении судьи Жуковского Сергея Александровича, состоялась замена председательствующего по делу. Автоматизированной системой документооборота суда был избран председательствующий судья — Стариков Алексей Александрович”, — информирует портал.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали снайпера Майдана.