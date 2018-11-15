Трагедія 2 травня: справу розглядатиме суд присяжних
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Малиновський районний суд Одеси розгляне справу про навмисне вбивство під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року 20 листопада, колегія суддів призначила судовий розгляд судом присяжним. Про це йдеться на порталі судової влади України, інформує УНН.
“Сьогодні, 15 листопада 2018 року, відбулось підготовче судове засідання. Захисник обвинуваченого повідомив суду, що бажає, щоб провадження розглядалась судом присяжних. Колегія суддів, порадившись у нарадчій кімнаті, призначила судовий розгляд судом присяжним”, — вказано у повідомленні.
Наступне судове засідання призначено на 20 листопада 2018 року о 13 годині 00 хв.
“У зв’язку із рішенням ВРП про звільнення судді Жуковського Сергія Олександровича, відбулась заміна головуючого по справі. Автоматизованою системою документообігу суду було обрано головуючого суддю — Старікова Олексія Олександровича”, — інформує портал.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали снайпера Майдану.