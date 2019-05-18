Toyota раскритиковала слова Трампа про нацугрозу США от импорта автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Японский концерн Toyota выступил с критикой утверждение президента США Дональда Трампа о том, что импорт автомобилей и комплектующих для автопромышленности представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на официальном сайте компании заявлении, передает УНН.
Toyota показала, что слова Трампа свидетельствуют о неуважении и неприятие усилий, которые компания вкладывает в развитие американской автомобильной промышленности.
"Заявление, сделанное сегодня (17 мая - ред) (президентом США Дональдом Трампом), является посланием для Toyota о том, что наши инвестиции (в США) не приветствуются, а усилия работников заводов по всем Соединенным Штатам не ценятся", - говорится в тексте.
Автоконцерн также отметил, что за последние 60 лет партнерства с американцами было построено 10 заводов, на которых работают более 475 тыс. человек.
"Мы вложили более 60 млрд долларов в страну, в том числе более 1 млрд долларов в просветительскую деятельность", - добавили в Toyota.
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Напомним, 17 февраля министр торговли США Уилбур Росс представил Трампу доклад по итогам изучения его ведомством влияния автоимпорта. Минторг, говорится в докладе, пришел к выводу, что импорт автомобилей и некоторых автомобильных деталей угрожает нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. В связи с этим в пятницу Трамп распорядился отложить на полгода введение пошлин на автомобили и детали к ним для того, чтобы представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер провел переговоры с целью устранения угрозы ухудшения нацбезопасности в связи с импортом автомобилей из Евросоюза, Японии и любой другой страны.
Напомним, Трамп п ообицяв наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США.