Toyota розкритикувала слова Трампа про нацзагрозу США від імпорту автомобілів

КИЇВ. 18 травня. УНН. Японський концерн Toyota виступив з критикою ствердження президента США Дональда Трампа про те, що імпорт автомобілів і комплектуючих для автопромисловості становить загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів. Про це йдеться в опублікованому в п'ятницю на офіційному сайті компанії заяві, передає УНН.