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Toyota розкритикувала слова Трампа про нацзагрозу США від імпорту автомобілів

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Японський концерн Toyota виступив з критикою ствердження президента США Дональда Трампа про те, що імпорт автомобілів і комплектуючих для автопромисловості становить загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів. Про це йдеться в опублікованому в п'ятницю на офіційному сайті компанії заяві, передає УНН.

Toyota вказала, що слова Трампа свідчать про неповагу і неприйняття зусиль, які компанія вкладає в розвиток американської автомобільної промисловості.

"Заява, зроблена у четвер (17 травня - ред) (президентом США Дональдом Трампом), є посланням для Toyota про те, що наші інвестиції (в США) не вітаються, а зусилля працівників заводів по всім Сполученим Штатам не цінуються", - сказано в тексті.

Автоконцерн також зазначив, що за останні 60 років партнерства з американцями було побудовано 10 заводів, на яких працюють більше 475 тис. чоловік.

"Ми вклали понад 60 млрд доларів в країну, в тому числі понад 1 млрд доларів в просвітницьку діяльність", - додали в Toyota.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вашингтон готовий відмовитися від введення мит на імпорт автомобілів з ЄС

Нагадаємо, 17 лютого міністр торгівлі США Уілбур Росс представив Трампу доповідь за підсумками вивчення його відомством впливу автоімпорту. Мінторг, йдеться в доповіді, прийшов до висновку, що імпорт автомобілів і деяких автомобільних деталей загрожує завдати шкоди національній безпеці Сполучених Штатів. У зв'язку з цим в п'ятницю Трамп розпорядився відкласти на півроку введення мит на автомобілі і деталі до них для того, щоб представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер провів переговори з метою усунення загрози погіршення нацбезпеки у зв'язку з імпортом автомобілів з Євросоюзу, Японії і будь-який іншої країни.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв покарати Toyota податками за відмову побудувати завод у США.

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