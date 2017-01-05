Д.Трамп обіцяв покарати Toyota податками за відмову побудувати завод у США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп в своєму Twitter пригрозив японській компанії Toyota високими податками на імпорт автомобілів у разі, якщо її керівництво не прийме рішення побудувати свій завод на території Сполучених Штатів, передає УНН.
“Toyota Motor заявила, що побудує новий завод в Баха, в Мексиці, щоб виробляти автомобілі Corolla для США. Нізащо! Побудуйте завод в США або платитіть великі податки на кордоні”, — написав Д.Трамп.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп має намір скоротити чисельність спецслужб США.