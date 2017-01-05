Д.Трамп обещал наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США

"Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха, в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или будете платить большие налоги на границе", - написал Д.Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен сократить численность спецслужб США.