Д.Трамп обещал наказать Toyota налогами за отказ построить завод в США
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter пригрозил японской компании Toyota высокими налогами на импорт автомобилей в случае, если ее руководство не примет решение построить свой завод на территории Соединенных Штатов, передает УНН.
"Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха, в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или будете платить большие налоги на границе", - написал Д.Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп намерен сократить численность спецслужб США.