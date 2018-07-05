Вашингтон готовий відмовитися від введення мит на імпорт автомобілів з ЄС - Reuters

Як повідомляє агентство, дану заява представник Вашингтона зробив на зустрічі, яка відбулася в американському посольстві в Берліні з керівниками автомобілебудівних концернів. За даними газети Handelsblatt, представники німецьких компаній дали зрозуміти, що вони “можуть уявити собі” поступове скасування європейських мит на імпорт американських автомобілів у разі відмови США від мит ​​на машини з ЄС.

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У зустрічі взяли участь, зокрема, глави Volkswagen, Daimler і BMW — Херберт Дис, Дітер Цетше, Харальд Крюгер, керівник Об’єднання автопромисловості ФРН Бернхард Маттес, інші топ-менеджери. Як зазначає агентство DPA з посиланням на власні джерела, німецька сторона побачила в результатах зустрічі “позитивний сигнал”.

Як раніше повідомляв УНН, Дональд Трамп минулого тижня написав у своєму мікроблозі в Twitter, що США введуть мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн Євросоюзу, якщо ЄС не прибере торгові бар’єри щодо американських компаній. Він також закликав європейських автовиробників будувати свої заводи на території Америки.

Агентство Bloomberg у той же день повідомило, що торгові мита на автомобілі і запчастини з ЄС, введенням яких пригрозив Трамп, можуть торкнутися продукцію на 300 млрд і викликати заходи у відповідь.