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Вашингтон готов отказаться от введения пошлин на импорт автомобилей из ЕС - Reuters

Киев  •  УНН

 • 14517 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп готов отказаться от угроз о введении пошлин на импортируемые из стран Евросоюза автомобили, если ЕС ликвидирует импортные тарифы на американские авто. Об этом в среду заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, данное заявление представитель Вашингтона сделал на встрече, которая состоялась в американском посольстве в Берлине с руководителями автомобилестроительных концернов. По данным газеты Handelsblatt, представители немецких компаний дали понять, что они “могут представить себе” постепенную отмену европейских пошлин на импорт американских автомобилей в случае отказа США от пошлин на машины из ЕС.

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Во встрече приняли участие, в частности, главы Volkswagen, Daimler и BMW — Херберт Дис, Дитер Цетше, Харальд Крюгер, руководитель Объединения автопромышленности ФРГ Бернхард Маттес, другие топ-менеджеры. Как отмечает агентство DPA со ссылкой на собственные источники, немецкая сторона увидела в результатах встречи “позитивный сигнал”.

Как ранее сообщал УНН, Дональд Трамп на прошлой неделе написал в своем микроблоге в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки.

Агентство Bloomberg в тот же день сообщил, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут коснуться продукцию на 300 млрд и вызвать ответные меры.

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