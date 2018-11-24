Товарооборот между Украиной и Латвией вырос на 43%
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Товарооборот между Украиной и Латвией в январе-сентябре 2018 года увеличился на 43%. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в Мариинском дворце в Киеве, передает корреспондент УНН.
“За девять месяцев 2018 года рост взаимного товарооборота произошел на 43% в год. Это является ярким свидетельством того, что в обеих странах созданы максимальные условия для того, чтобы бизнес открывал новые рынки, выходил на новые рынки. И для нас это также важно в условиях, когда Россия применила эмбарго”, — сказал Порошенко.
Как сообщал УНН, товарооборот между Украиной и Беларусью в этом году должно быть на уровне 5,3 млрд долл. Об этом 26 октября этого года сказал Президент Украины Петр Порошенко во время первого Форума регионов Украины и Беларуси.