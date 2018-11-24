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Товарообіг між Україною та Латвією зріс на 43%

Товарообіг між Україною та Латвією зріс на 43%

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Товарообіг між Україною та Латвією протягом січня-вересня 2018 року збільшився на 43%. Про це сьогодні повідомив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Латвії Раймондсом Вейонісом у Маріїнському палаці у Києві, передає кореспондент УНН.

“За дев’ять місяців 2018 року зростання взаємного товарообігу відбулося на 43% за рік. Це є яскравим свідченням того, що в обох країнах створені максимальні умови для того, щоб бізнес відкривав нові ринки, виходив на нові ринки. І для нас це також важливо в умовах, коли Росія застосувала ембарго”, — сказав Порошенко.

Як повідомляв УНН, товарообіг між Україною та Білоруссю у цьому році має бути на рівні 5,3 млрд дол. Про це 26 жовтня цього року сказав Президент України Петро Порошенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусі.

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